Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, İyilik Gönüllüleri ve TOGEH hastanede çocuk etkinliği düzenledi

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi (EVKAF), EVKAF İyilik Gönüllüleri ve Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği (TOGEH), Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünde çocuklara yönelik aktiviteler düzenledi, onkoloji bölümüne kütüphane bağışladı.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi'nden verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekerek, topluma ve çocuklara farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dinçyürek, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin tarihsel süreçte topluma sunduğu katkılara değindi.

İşbirliği ile yapılan her etkinliğin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Dinçyürek, Vakıflar İdaresi ile yeni projeler üzerinde çalıştıklarını, hedeflerinin halka daha güzel imkanlar sunmak olduğunu söyledi. Dinçyürek, etkinliklere katkılarından dolayı Vakıflar İdaresi çatısı altında bulunan İyilik Gönüllüleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Başak Gorgoretti’ye ve TOGEH'e teşekkür etti.