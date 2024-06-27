“Kıbrıs sorunu ve barışı konuşalım”

İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu (CWBC), toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda faaliyet gösteren tüm kadın örgütlerine, inisiyatiflerine, gruplarına, aktivistlere ve bireylere Kıbrıs sorunu konusunda fikir alışverişinde bulunmak adına düzenleyecekleri toplantıya katılmaları yönünde açık çağrıda bulundu.

1 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 17.00’de Ledra Palace Otel'de yapılacak toplantıya katılım çağrısında bulunulan açıklamada, fikir alışverişinde bulunulacak konular şöyle belirtildi:

“Kıbrıs sorununa acil bir çözüm bulunması, kadınların müzakere masasına tam, eşit ve anlamlı katılımı, müzakerelere toplumsal cinsiyet perspektifinin dahil edilmesi, barış ve uzlaşma kültürünü teşvik ederek kadınların barışın inşasındaki rolünü güçlendirmek.”

Açıklamada, etkinliğe katılacak olan kişilerin şu adres üzerinden kayıt yaptırması gerektiği belirtildi: https://bit.ly/3RmShMP

CWBC’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AÇIK DAVET:

İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu (CWBC) olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda faaliyet gösteren tüm kadın örgütlerine inisiyatiflerine, gruplarına, aktivistlere ve bireylere açık çağrımızdır.

"BÜTÜN KADINLAR" olarak birlikte nasıl çalışabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere tüm müttefiklerimizi düzenlediğimiz dayanışma toplantımıza katılmaya çağırıyoruz:

- Kıbrıs sorununa acil bir çözüm bulunması

- Kadınların müzakere masasına tam, eşit ve anlamlı katılımı

- müzakerelere toplumsal cinsiyet perspektifinin dahil edilmesi

- Barış ve uzlaşma kültürünü teşvik ederek kadınların barışın inşasındaki rolünü güçlendirmek için

1 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 17:00'de Ledra Palace Otel'de buluşalım.

ETKİNLİĞE https://bit.ly/3RmShMP ADRESİNDEN KAYIT YAPTIRMANIZ GEREKMEKTEDÎR.

Bu etkinlik

İrlanda Büyükelçiliği ve UNFICYP tarafından desteklenmektedir.