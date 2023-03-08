Kıbrıs Hava Yolları için tanıtım etkinliği düzenlenecek
İlk seferini 16 Nisan’da Ercan’dan İstanbul’a yapması öngörülen Kıbrıs Hava Yolları için tanıtım etkinliği düzenlenecek.
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İlk seferini 16 Nisan’da Ercan’dan İstanbul’a yapması öngörülen Kıbrıs Hava Yolları için tanıtım etkinliği düzenlenecek.
Verilen bilgiye göre, “Göklerdeki Evimiz, Kıbrıs Hava Yolları” lansmanı 13 Mart Pazartesi 18.30-21.30 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında yapılacak.
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