Kıbrıs Cumhuriyeti, pasaportları iptal edilecek olan Kıbrıslı Türkleri mektupla bilgilendirecek

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından pasaportları iptal edilecek olan Kıbrıslı Türklere, pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nun aldığı ilgili karar, İçişleri Bakanlığı Daimi Sekreterliği’nden gönderilecek mektuplarla bildirilecek.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre, mektuplar, pasaport başvurusu yapılırken belirtilen kuzeyde yaşan Kıbrıslı Türk 14 “yetkilinin” adresine gönderilecek; ilgili yabancı ülkeler de bu karar konusunda bilgilendirilecek.

CNA’ya göre bazı kaynaklar, bu “yetkililerin” bazılarının Kıbrıs pasaportlarının hala geçerli olduğunu, bu Kıbrıslı Türklerin ayrıca Türk pasaportları olduğunu söylüyorlar.

Kaynaklar, “Türkiye’nin Mağusa’nın tellerle çevrili bölgesi Varoşa’nın statüsünün değiştirilmesi planına karşı Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 5. devletlerarası başvurunun sunulması kararıyla ilgili olarak da, Hukuk Dairesi’nin gerekli prosedürü başlatabilmek için konuyu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işbirliği yaptığı yasal uzmanlarla görüşeceğini” belirttiler.

Kıbrıs Cumhuriyeti resmi haber ajansı CNA’ya bilgi veren kaynaklar şöyle dediler:

“Bu uzmanlar tarafından önümüze konan önerilerden biridir ve şimdi hazırlık çalışmaları başlayacak. Şu an başvurunun ne zaman yapılacağını söylemek erken.”

“5. devletlerarası başvurudan sonra tellerle çevrili Mağusa bölgesi ve mülkiyet konusunda bazı yeni gelişmeler var. Yasal uzmanlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu başvuruda ilerlenebileceğini söylüyorlar ve bu nedenle bu kararın olduğunu ifade ediyorlar.”