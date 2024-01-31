Kıbrıs 49’uncu, Türkiye 115’inci sırada

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından her yıl yayınlanan Yolsuzluk Algısı Endeksi’nin 2023 raporuna göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 2022’ye oranla “daha az yolsuzluk” olayı yaşandı.

180 ülke arasında 53 puanla 49'uncu sırada yer alan Kıbrıs’ın güneyi, 2022 yılında 52 puan alabilmişti.

Yolsuzluk Algısı Endeksi, dünya çapında 180 ülkeyi yolsuzluk düzeylerine göre sıralıyor. Endekste, “0” puan “yüksek derecede yolsuzluk”, “100” puan ise “çok temiz” anlamına geliyor.

Yolsuzluğun dünya çapında arttığına işaret eden raporda, Türkiye ise 34 puanla 180 ülke arasında 115’inci sıraya gerilemiş durumda. Ülke, 2022 yılında 113’üncü sırada idi.

Rapora göre 1’inci sıra, yani “en az yolsuzluğun yaşandığı ülke” 90 puanla Danimarka olarak kayıtlara geçti. Yine endekse göre 180 ülke arasında en fazla yolsuzluğun yaşandığı ülke ise Somali.

Endekste “KKTC” yer almıyor. Bu kapsamda akademisyenler Sertaç Sonan ve Ömer Gökçekuş, söz konusu endeksin kriterlerine uygun şekilde Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik bir “Yolsuzluk Algısı Raporu” yayınlıyor. Bu raporun, Mart ayında açıklanması bekleniyor…