KIB-TEK akaryakıt ihalesi yeniden iptal edildi

KIB-TEK’in bir yıllık akaryakıt ihtiyacını karşılamak adına açtığı akaryakıt temin ve taşıma ihalesi yine iptal edildi. Merkezi İhale Komisyon Başkanı Halis Üresin, 220 bin metrik tonluk akaryakıt (fuel oil) temin ve taşıma ihalesinin ‘ihaleye katılan firmaların evraklarının teknik şartnameye uygun olmadığı’ için iptal edildiğini belirtti.

Üresin, “Yoğun bir süreç yaşıyoruz. İhaleyi bağlamak için çalışmalarımız oldu. Polis’ten gelen görüş ve Başsavcılıktan gelen yazılı rapor doğrultusunda, iptal etmek zorunda kaldık. ihaleye katılan firmaların evraklarının teknik şartnameye uygun değildi. Üç firma katılmıştı, üçü de elendi.” dedi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu ile gerekli görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Üresin, hem teknik ve idari şartname hem de rayiç bedel üzerinde yeni bir çalışma yaptıklarını, en erken zamanda yeniden ihaleye çıkılacağını belirtti.

Üresin, “Hem ihalesiz doğrudan alımın önün geçmek hem de kamuoyunda oluşan ön yargıyı ortadan kaldırmak için bir an önce ihaleye çıkıp sonuçlandıracağız. Kurumla bu yönde istişareler yaptık. Bunun için gerekirse özel bir ihale günü verip yapacağız.” dedi.

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