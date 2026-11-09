Çeler: "Görüşmede varılan uzlaşı olumlu açılımlar içermekle birlikte beklentileri tam anlamıyla karşılamadı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıslı liderler Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis’in bugün ara bölgede yaptığı görüşmede varılan uzlaşının olumlu açılımlar içermekle birlikte beklentileri "tam anlamıyla karşılamadığını" söyledi.

Çeler, Kıbrıs sorununun siyasi eşitliğe dayalı bir uzlaşıyla çözülmesi gerektiğini dile getirerek, “TDP, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin meclisteki sigortası olacaktır” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada Çeler, “Her iki liderin bugün ara bölgede vardığı uzlaşı olumlu açılımlar içerse de maalesef tam anlamıyla beklentileri karşılamamıştır.” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“Başta iki yeni geçiş kapısının açılması, Imagine Projesi’nin yeniden devam edecek olması, teknik komitelerin çalışmalarını sürdürmesi, kriz durumlarında bir mekanizma kurulması, tarihi kültürel yapıların restorasyonu, arşiv niteliği taşıyan belgelerin paylaşılması, çevresel projelerin yanı sıra BM Genel Sekreteri huzurunda yeni bir üçlü görüşme yapılacak olması elbette olumlu gelişmelerdir. Ama bu açılımlar ne acil diye nitelendirdiğimiz Lefkoşa trafiğini rahatlatan, ne de uzun süredir üzerinde çalışılan Haspolat gibi Yeşil Hat ticaretini geliştirme potansiyeli taşıyan kapılar üzerinde olmuştur.”

Çeler, Kıbrıslıların hayatını kolaylaştıran ve toplumlar arasında güveni güçlendiren her türlü girişimi desteklemeye devam edeceklerini; bununla birlikte, hiçbir güven yaratıcı girişimin Kıbrıslı Türklerin haklarını koruyacak, barış ve refah içinde bir gelecek kurgulayan bir çözümün yerini tutmayacağının da bilincinde olduklarını söyledi.

Başta bölgede olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde yaşanan askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal hareketlerin, çözülmeyen tüm sorunların beklenmedik bir hızda krize dönüşme potansiyeli olduğunu gösterdiğine işaret eden Çeler, “Kıbrıs’taki statüko da çok ciddi riskler barındırmaktadır. Kıbrıs’ta bulunacak çözüm yalnız bizler için değil, bölgedeki barış ve istikrara sağlayacağı katkı açısından da hayatidir.” dedi.

“Bizleri dünyadan kopartan; ekonomik sektörlerimizi darbeleyen Kıbrıs sorunu artık son bulmalı”

“Bizleri dünyadan kopartan; dış ticaret, ulaşım, turizm, yüksek öğrenim, emlak başta olmak üzere tüm ekonomik sektörlerimizi doğrudan darbeleyen Kıbrıs sorununun artık siyasi eşitliğe dayanan bir uzlaşıyla son bulması gerekmektedir” diyen Çeler, böylesi bir çerçevede TDP’nin mecliste güçlü bir şekilde yer almasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını savundu. Çeler, “TDP, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin ve alınacak tüm kararlarda bizlerin söz hakkının olmasının meclisteki sigortası olacaktır” dedi. Çeler, “Kıbrıs sorununda, devletin tüm kurumlarının çözüm iradesi yönünde koordineli ve uyumlu davranmasının hayati olduğunu” da savundu.

Çeler, “Ekonomimizi çözüme hazırlamak, başta Yeşil Hat ve Mali Yardım Tüzüklerinin uygulamalarını geliştirmek, Doğrudan Ticaret için lobi yapmak, üretim standartlarımızı AB müktesebatına hazırlamak, Kıbrıslı Rum ve uluslararası paydaşlarımıza çözüm kararlılığımızı anlatmak ve çözüm yönünde Cumhurbaşkanı ve tüm siyasi paydaşları teşvik etmek önceliklerimiz arasında olacaktır.” dedi.