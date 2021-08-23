Erhürman: “Elinizden ne gün kurtuluyor, ne gelecek! Ülkeyi enkaza çevirdiniz!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KIB-TEK ihalesinin yine iptal edildiğine, vaka sayılarını arttığına, yüz yüze eğitim konusundaki endişelere, tüp gaz tartışmalarına ve alım gücünün sürekli düştüğüne işaret etti, tüm bu sorunlara karşın UBP’de yine kurultay atışmalarının başladığına vurgu yaptı.

“Elinizden ne gün kurtuluyor, ne gelecek!!! Ülkeyi enkaza çevirdiniz” diyen Erhürman, en kötüsünün de hükümet edenlerin ‘bunu umursamaması’ olduğunu ifade etti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

1. KIB-TEK'in akaryakıt alım ihalesi YİNE iptal!!!

2. Vaka sayıları da, kaybettiğimiz insanlarımızın sayısı da artıyor. Duyarsızlık hat safhada, aşılanma oranı çok düşük, denetim yok. Üstüne üstlük, Tabipler Birliği "açıklanan vaka sayıları ile başvuran hasta sayısının eşleşmediğini" açıklıyor.

3. Yüz yüze eğitim konusunda bakanlık her şey yolunda derken, Tabipler Birliği ve öğretmen sendikaları hazırlıkların yetersiz olduğundan söz ediyor. Vaka sayılarının artışıyla birlikte yüz yüze eğitim konusundaki endişeler artıyor.

4. Elektriğe zam tartıştırıldı, durdu. Herkes kurumun zararda olduğunu söylüyor ama bu konunun nasıl "halledildiğine" dair bir açıklama yok. Şimdi tüp gaza zam tartıştırılıyor...

5. Alım gücü düştükçe düşüyor. Asgari ücret konusunda işçi işveren yakınlaştı. Mesele sigorta prim desteği. Orada da henüz somut bir şey yok.

Ve kurultay çalışmaları, kurultay atışmaları, Sn. Tatar'ın günde on defa yaptığı birbirinin tekrarı, bu ülkenin geleceği açısından hiçbir şey ifade etmeyen açıklamalar berdevam...

Elinizden ne gün kurtuluyor, ne gelecek!!! Ülkeyi enkaza çevirdiniz!!! Ve en kötüsü: Umurunuzda bile değil!!!