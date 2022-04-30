Kıb-Tek 120 milyon TL daha borca sokuldu
UBP-DP-YDP Hükümeti, ‘kriz’ öncesindeki son Bakanlar Kurulu’nda mali çıkmazda olan Kıb-Tek’e yeni bir borç yükü daha ekledi.
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UBP-DP-YDP Hükümeti, ‘kriz’ öncesindeki son Bakanlar Kurulu’nda mali çıkmazda olan Kıb-Tek’e yeni bir borç yükü daha ekledi.
Kıb-Tek Yönetim Kurulu kararları ve Borç Yönetim Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda kurumun, 4 farklı bankadan toplamda devlet kefaletine dayalı 120 milyon TL kredi alması kararlaştırıldı.
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