Kermiya'da cumartesi kaosu
Lefkoşa'da adanın kuzeyi ile güneyi arasında araçlı geçişin sadece Kermiya geçiş noktası olması yine vatandaşı bezdirdi. Hafta sonunu fırsat bilen yurttaşlar güneye akın etti, Kermiya geçiş noktasında uzun kuyruklar oluştu.
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YENİDÜZEN
Lefkoşa’da, adanın kuzeyi ile güneyi arasında araçlı geçişin yalnızca Kermiya geçiş noktasından yapılabiliyor olması, vatandaşları yeniden zor durumda bıraktı.
Hafta sonunu fırsat bilen birçok yurttaş, güneye geçmek için Kermiya geçiş noktasına akın ederken, burada uzun kuyruklar oluştu.
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