Kermiya'da cumartesi kaosu

YENİDÜZEN

Lefkoşa’da, adanın kuzeyi ile güneyi arasında araçlı geçişin yalnızca Kermiya geçiş noktasından yapılabiliyor olması, vatandaşları yeniden zor durumda bıraktı.

Hafta sonunu fırsat bilen birçok yurttaş, güneye geçmek için Kermiya geçiş noktasına akın ederken, burada uzun kuyruklar oluştu.