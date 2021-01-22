Kaza üstüne kaza: Lefkoşa'da araç devrildi
Lefkoşa Öğretmen Akademisi çemberinde trafik kazası meydana geldi.
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Lefkoşa Öğretmen Akademisi çemberinde trafik kazası meydana geldi...
Kazada bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Bugün saat 20:15 sıralarında, Lefkoşa'da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde, Dervişe Çankaya (K-19), yönetimindeki RT 833 plakalı aracı ile ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Öğretmen Akademisi Çemberine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip çember içerisinde bulunan direğe çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."
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