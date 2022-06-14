Kavşak operasyonu: 56 gram uyuşturucu ile yakalandı
Ulukışla köy kavşağında gerçekleşen “Kavşak Operasyonu” sonucunda 27 yaşındaki şahsın tasarrufunda 56 gram uyuşturucu madde tespit edildi.
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Ulukışla köy kavşağında gerçekleşen “Kavşak Operasyonu” sonucunda 27 yaşındaki şahsın tasarrufunda 56 gram uyuşturucu madde tespit edildi.
Ulukışla köy kavşağında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kavşak Operasyonu” sonucunda 27 yaşındaki Y.S. isimli şahsın tasarrufunda yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün akşam saat 20.00 sıralarında gerçekleşen operasyon sonucu tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen şahıs tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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