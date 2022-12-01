Kasaplar Birliği: “Fiyatlarda indirime gidilecek”

Kasaplar Birliği, et fiyatlarında indirime gidip, yeniden düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Bir süre önce Tarım Bakanı Oğuz ile görüşerek et fiyatlarından dert yanan ve “ithal et” talebinde bulunan Kasaplar Birliği, bu kez Tarım Bakanı Oğuz’a “teşekkür ziyaretinde” bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, geçtiğimiz gün yaptıkları açıklama sonrası Bakan Oğuz’un iyi niyet çerçevesinde gösterdiği uzlaşıcı tavrın gerek hayvancılar gerekse kasaplar adına olumlu yansıdığı söyleyerek, bu çerçevede Hayvancılar Birliği’nin gösterdiği yapıcı tutuma da ayrıca teşekkür etti.

Akbıçak, Kasaplar Birliği olarak bu çabaya uyacaklarını göstermek adına fiyatlarda indirime gidip, yeniden düzenleyeceklerini söyledi.

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