Restorancılar-Kasaplar: İthal ete izin verilsin, fiyatlar yüksek / Hayvancılar: Fiyatlar denetlensin, et ithaline karşıyız

Ertuğrul SENOVA

Restorancılar Birliği ile Kasaplar Birliği yönetimleri, “ithal et” ve “canlı hayvan fiyatlarının sabitlenmesi” talepleriyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüştü, "konunun bugünkü Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi" sözü aldı.

Bakan ile görüşmeleri sonrası açıklama yapan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, hayvan sayısının azalması nedeniyle et fiyatlarının arttığını söyledi, “Kaliteli ve tüm vatandaşların alabileceği fiyata et satmak istiyoruz. Bizim derdimiz budur” dedi.

Restorancılar Birliği Salih Kayım ise, ithal etin gelmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirterek, “Her gün, her hafta etiket değişmekten, menü değişmekten bıktık, usandık” diye konuştu.

Öte yandan Kasap ve restoranların talepleriyle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Bakanlar Kurulu, ithal et değil; denetim kararı alsın” dedi, ülkedeki köklü kasapların ithal et gibi bir talebinin olmadığını iddia ederek, Bakanlar Kurulu’ndan ithal ete izin çıkması halinde “en şiddetli şekilde gerekeni yapacaklarını” söyledi.

Kasaplar Birliği Başkanı Akbıçak:

"Konu Bakanlar Kurulu gündeminde olacak"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, ithal etin önünün kısa süreliğine açılması ve canlı hayvan fiyatlarının sabitlenmesi konusunda söz aldıklarını, konunun, bugünkü Bakanlar Kurulu'nun gündemine geleceğini öğrendiklerini söyledi.

"Hayvancılar yalan beyanlar sunuyor"

Azalan hayvan sayısının et fiyatlarına yansıdığını ve Kıbrıs'ın güneyinden kuzeyine yönelik kaçak et olaylarının arttığını söyleyen Akbıçak, Hayvancılar Birliği'nin fiyat artışı konusunda kasapları suçlandığını ama bunun doğru olmadığını iddia etti, "Hayvancılar yalan beyanlar sunuyor" dedi.

"Feryadımızın en büyük nedeni, özellikle düşük gelirli vatandaşın ete ulaşabilmesi" diyen Akbıçak, "Sayın Bakana uygun fiyata et satmak istediğimizi söyledik, o da makul karşıladı" dedi. İthal etin o önünün açılması ve canlı hayvan fiyatlarının sabitlenmesi taleplerinin bugünkü Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini söyleyen Akbıçak, olumlu bir sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.

"Kaçak et gelsin diye dua eder hale geldik"

"Neredeyse tüm kasaplarda kaçak et var" diyen Akbıçak, "Bu biraz sert bir suçlama olacak ama bazı Hayvancılar Veteriner Dairesi'nden aldıkları kulak numaralarını yasallaştırıyor ve kaçak et getirip satıyor. Kaçak et gelmesi için dua eder hale geldik" ifadelerini kullandı.

“İki çeşit et sunmak istiyoruz… Yerli ve ithal”

Soru üzerine üreticiyi düşünmelerinin de şart olduğunu ifade eden Akbıçak, vatandaşa iki çeşit et sunmak istediklerini kaydetti. Bunlardan birinin yerli üretim, diğerinin ise ithal et olduğunu belirten Halil Akbıçak, bunlar arasında fiyat farkı olacağını söyledi.

Üreticinin maliyetlerini de göz ardı etmeden bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bunların konuşulacağını kaydeden Akbıçak, üreticiyi üzmeden, vatandaşı memnun edebilecek rakamları oluşturmak niyetleri olduğunu belirtti.

RES-BİR Başkanı Kayım:

"İthal ette ısrarcı olacağız"

Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım da, kasaplarla aynı gemide olduklarını belirterek, “Onlar bizim en büyük ham maddemizi sektörümüze sunarlar” dedi. Fiyat artışlarına işaret eden Kayım, “Her gün, her hafta etiket değişmekten, menü değişmekten bıktık, usandık” diye konuştu.

Özellikle kırmızı et ürünlerinin satılamaz duruma geldiğini ifade eden Kayım, Kasaplar Birliği’ne destek verdiklerini söyledi. Yarınki Bakanlar Kurulu’nu beklediklerini dile getiren Kayım, Bakanlar Kurulu’ndan sonra kendi aralarında bir toplantı daha yapacaklarını kaydetti.

İthal etin gelmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirten Kayım, ülkede büyük bir ihtiyaç ve üretim eksikliği olduğunu söyledi. Ülke üretim açısından dengeye gelene kadar taleplerinin et ithaline izin verilmesi olduğunu belirten Kayım, ülke ve halkın menfaatleri için ortak bir akıl bulmak istediklerini belirtti.

Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları:

“İthal et, et eksikliği oluşması halinde yapılır. Kayıtlar ortada…”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Kasapların, et eksikliği oluşması halinde ithal etin önünün açılabileceğini bilmesi gerekir. Ülkede ne kadar kasaplık hayvan olduğu kayıtlarda bellidir. Bu rakamlar ortadayken, mezbahada kesilen hayvan sayısı belliyken siz nasıl ithal etin önü açılsın diyorsunuz?” diye sordu.

“Dertleri 10 TL’lik artış ve peşin para talebimiz”

Yılbaşının gelmesiyle birlikte, hayvancıların etin kilosuna 10 TL artış uyguladığını ifade eden Naimoğulları, ayrıca canlı hayvan satışlarında kasaplardan peşin para talep edildiğini, kasapların esas sorunlarının bu iki konu olduğunu iddia etti.

“Ülkedeki köklü kasapların ithal et talebi yok”

“Memlekette buzluğu olan kasap oldu” diyen Naimoğulları, “Ülkedeki en büyük kasapların, ithal et konusunda herhangi bir çağrısı yok. Bu talep, günübirlik hayvan isteyen, küçük ölçekli kasaplardan geliyor. Köklü kasapların böyle bir talebi yok” iddiasında bulundu.

“Akbıçak, yüzde 10’unu bile temsil etmiyor… Kendisi etin kilosunu 280 TL’ye satıyor, 100 metre ilerisinde 180 TL’ye satılıyor”

Naimoğlulları, “Kendisini Kasaplar Birliği olarak tanıtan Halil Akbıçak, kasapların yüzde 10’unu bile temsil etmiyor. Akbıçak etin kilosunu 280 liraya verirken, 100 metre solundaki kasap 180 liraya veriyor. Bakanlar Kurulu önce denetim yapma kararı alsın, sonra gerek olursa ithal et kararı da alır” dedi.

“Fiyat yükselten marketlerdir” ifadelerini kullanan Naimoğlulları, “Defalarca söyledim, marketlerde et sayışları yasaklanmalı” dedi.

“Tarım Bakanı önce etin fiyatını sabitlesin”

Kasap ve restoranların, “canlı hayvan fiyatlarının sabitlenmesi” yönündeki talebine ilişkin de konuşan Naimoğlulları, “Tarım Bakanı önce etin fiyatını sabitlesin. Önce satılan etlerin fiyatlarına baksın. Bakanlar Kurulu bu konuları konuşsun. Halkı kazıklayanlara müdahale etmiyorlar, fiyat sabitleyeceklerini söylüyorlar” şeklinde tepki gösterdi.

“Seçim zamanı geldi, herkese şirin gözükmeye çalışıyorlar”

Üst’El Hükümeti’ne seslenen Naimoğlulları, “Siz önce hayvancının yem, mazot ve elektrik maliyetlerini düşürün. Seçim zamanı geldi, herkese şirin gözükmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bakanlar Kurulu, ithal et değil; denetim kararı alsın”

Bakanlar Kurulu’nun ithal ete izin vermesi halinde hayvancılığın dibe çökeceğini söyleyen Naimoğlulları, “Bakanlar Kurulu, ithal et değil; denetim kararı alsın. Bunların derdi üreticiyi bitirmek” dedi.

“İzin gelirse, en şiddetli şekilde gerekeni yaparız”

Naimoğoulları, soru üzerine, ithal ete izin verilmesi halinde, “En şiddetli şekilde gerekeni yapacaklarını” söyledi.