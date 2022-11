Hayvancılar: "İthal ete onay gelirse eylem kararı açıklayacağız"

Ertuğrul SENOVA

Hayvancılar Birliği, restoran ve kasap birliklerinin "ithal et" talebine ilişkin açıklama yaptı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın ithal ete Onay vermesi halinde eylem kararı alacaklarını açıkladı.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile dün görüşen Kasaplar Birliği ile Restoracılar Birliği, ithal etin önünün açılması talebinde bulunmuş, bakan ise konunun bugünkü Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirileceği sözünü vermişti.

Konuyla ilgili Hayvancılar Birliği, birlik binasında bir basın toplantısı düzenledi.

Onalt: "Fiyat yükselten kasaplardır"

Toplantıda konuşan birliğin genel sekreteri Adil Onalt, kasapların "algı yaratmaya çalıştığını, fiyat yüksektenin kasaplar olduğunu" iddia etti.

Onalt, "Hayvancının sattığı fiyat da kasabın reyon fiyatı da bellidir" dedi, "Bu piyasanın denetime ihtiyacı var. Aksi halde bu durum vatandaşa yansıyor" şeklinde konuştu.

Tarım Bakanlığı ile bir görüşme yaptıklarını ve ülkede canlı hayvan sayısının yeterli olduğuna dair bir sonuca ulaştıklarını, bunun da tutanaklara yansıdığını söyledi.

"Güneyde et olsa kaçak getireceklerdi, böyle bağırmayacaklardı"

Dünya genelinde bir et sıkıntısı olduğunu ifade eden Onalt, "Bu durum güney için de geçerli. Güneyde et olsa kaçak olarak getirecekler ve satacaklardı. Böyle bağırmayacaklardı" dedi.

Onalt, "Dün hayvancıya yönelik 'kaçak et getiriyorlar' diyenlerdir aslında bu ülkeye kaçak eti getiren. Polis kayıtlarında kimin getirdiği yansımıştır" suçlamasından bulundu.

Fiyat verdi...

Hayvancıdan kasaba ve ardından da reyona yansıyan fiyatları aktaran Onalt, söyle devam etti:

"Canlı dana hayvancıdan 80 TL'ye alınıyor, karkas asılışı 150 TL ama 350 TL'ye satıyor. İneği 60 TL'ye alıyor, 135 TL'ye mal ediyor, 350 TL'ye satıyor. Kuzuyu canlı 70 TL'ye alıyor, 135 TL'ye kakas asılışı 135 TL oluyor, bazı kasaplsrda 220 TL'ye, bazılarında ise 300 TL'ye satılıyor. Arkadaki farklar, devlet tarafından denetlenmeli."

"Eğer bu memlekette et yok diyorlarsa, Hayvancılar Birliği ile görüşecekler, bizi et olmadığına ikna edecekler, ona göre ithal ete izin verecekler" diyen Onalt, "Bu et yurtdışından gelse, halk daha pahalı satın alacak. Çünkü dünyada et krizi var" şekilde konuştu.

"Onay gelirse eylem açıklarız"

Hükümete seslenen Onalt, "Bu hükümet oturup ithal eti konuşursa ve onay verirse, ileriki günlerde eylem kararımızı açıklayacağız" uyarısında bulundu.

Restorancılar-Kasaplar: İthal ete izin verilsin, fiyatlar yüksek / Hayvancılar: Fiyatlar denetlensin, et ithaline karşıyız