Karayılan’ı öldüren vatandaşa cezai işlem uygulandı

Karayılan’ı öldüren bir vatandaş hakkında, Çevre Yasası kapsamında polise yapılan şikâyet üzerine cezai işlem uygulandı.

Taşkent Doğa Parkı, söz konusu Yasa’nın yürürlüğe girdiği 2012 yılından bu yana ilk kez bir kişiyi yılan öldürmesi sonucu ceza kesildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan park yönetimi, ülkedeki tüm yılanların Çevre Yasası aylında bulunan tüzükler nezdinde korunduğunu anımsattı.

Yapılan açıklamada, Taşkent Doğa Parkı ekiplerinin Lefkoşa Polis Müdürlüğünü arayarak şikâyetçi olmaları üzerine polisin olay yerine giderek suçluyu tespit ettiği, ardından da Çevre Koruma Dairesi yetkililerinin suçlu hakkında devlet adına şikâyetçi oldukları ifade edildi.

Açıklamada, “Çevre Koruma Dairesi'ne de ülkemizin yaban hayvanlarını korumada ve yasaları uygulamada gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz” denildi.