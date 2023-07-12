Girne’de, yapılan operasyonda 60 bin TL’ye yakın para ve uyuşturucu bulundu, iki kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde Ekipleri tarafından dün saat 22:30 sıralarında, gerçekleştirilen operasyon (Karanlık Yol Operasyonu) kapsamında, M.Y.(E-31)’nin tasarrufunda yaklaşık 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 8 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi, 2 adet metal öğütücü, 6 adet cam pipo ve uyuşturucu ticaretinden temin edildiğine inanılan toplam 36,000 TL, 700 ABD Doları, 100 Euro ve 20 Stg nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ilgili bağlantısı olduğuna inanılan H.Ç. (E-37) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.