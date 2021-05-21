“Karagöz ve Hacivat” öksüz kaldı
“Karagöz ve Hacivat” gölge oyunu ile özdeşleşen, sanatçı Mehmet Ertuğ, 82 yaşında hayatını kaybetti.
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“Karagöz ve Hacivat” gölge oyunu ile özdeşleşen, sanatçı Mehmet Ertuğ, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Ertuğ, yıllarca düzenlediği gösteriler ile çocuklara tiyatroyu sevdirmişti. Kardeşi Osman Ertuğ'dan alınan bilgiye göre; Ertuğ’un 3 aydır YDÜ Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
Ertuğ’un cenazesinin ne zaman yapılacağı belli olmadı. Mehmet Ertuğ, 1939 yılında Yiğitler köyü eski adıyla Arçoz’da doğmuştu. Ertuğ, yıllar önce gölge oyununu oynatan Mulla Hasan’dan işi öğrenmişti
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Etiketler : Mehmet Ertuğ