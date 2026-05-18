“Devletin itibarını ve güvenilirliğini sistematik bir şekilde ayaklar altına aldılar”

Meclis Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

CTP Milletvekili Özdenefe, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, devletin itibarını ve güvenilirliğini 2019’dan beri sistematik bir şekilde ayaklar altına aldığına vurgu yaptı.

Hukukun üstünlüğü ‘öngörülebilirlik’ olarak yorumlayan Özdenefe, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Hukuken öngörülebilir bir devlette hiçbir şeyi planlayamazsınız. Bu ülkede öngörülebilir olan nedir? Yurttaş sayımız bilinmiyor ve öngörülebilir değil. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, muhaceret affından kaç kişinin yararlanacağını öngöremediğini söylüyor. Teşviklerden kaç kişinin yararlandığını ve bundan sonraki süreçte kaç kişinin yararlanacağını da öngörebilecek noktada değiliz. Bu affın yürürlüğe girmesinden sonra maliyenin kasasına ne kadar gireceği de bilinmiyor. Hiçbir noktada öngörülebilirlik yok. Bugüne kadar bununla ilgili çalışma da yapılmadı.”

Özdenefe, hükümetin tüm uyarılara rağmen ısrarla hata yapmaya devam etiğine dikkat çekerek, “Her yaptıkları sorgulanır durumda” dedi.

“Bir şekilde seçime gidilecek. Bu tarihe kadar kendi yarattıkları açığı nasıl kapatacağız düşüncesine girdiler” diyen Özdenefe, mevcut hükümetten sonrasını ‘gelecek olan düşünsün’ mantığıyla hareket edildiğini belirtti.

Özdenefe, hükümetin aile bütünlüğünü sağlama gerekçesiyle muhaceret affını gündeme getirdiğini söyleyerek, “Yani ülkeye turist olarak gelen aile bütünlüğünü KKTC sağlayacak… Bizi getirdikleri nokta budur” ifadelerini kullandı.

Sahte evliliklerin sayısının tavan yaptığına vurgu yapan Özdenefe, “İnsanlar ‘KKTC yurttaşıyım, evelenebilirim’ diyerek telefon numaralarını paylaşıyor. Hükümet bu devletin yurttaşlığını ayaklar altına aldı” diye konuştu.

Özdenefe, ülkede muhaceret affı konusu bir rutine bağlandığını belirterek, “Ülkede çalışan ve çalışmayan, hukuka uygun yaşayan ve yaşamayan arasında ciddi bir adaletsizlik oluştu” açıklamasında bulundu.