Kapalı Spor Salonu ve Bet ofisleri yarın açılıyor

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde yarın bazı açılımlar daha uygulamaya girecek.

Bet ofislerinde görev yapan çalışanların yarına kadar PCR testlerini tamamlamaları koşuluyla ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aksi yönde bir karar üretmemesi halinde bet ofisleri yarın açılacak. Ancak mekan içerisinde sadece 1/3 oranında oturulabilecek.

Kapalı spor salonları, yani fitnes salonları da, görev yapan kişilerin yarına kadar PCR testi yaptırmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından aksi bir karar üretilmedikçe yarın açılacaklar.

12’nci sınıflar 29 Mart Pazartesi günü seyreltilmiş olarak eğitime başlayacak

29 Mart Pazartesi gününden itibaren 12’nci sınıflar seyreltilmiş olarak eğitime başlayacak. Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin ise (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak 2 Nisan 2021 tarihine kadar devam etmesi kararı alındı. Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar kapsamında 29 Mart tarihinde okulların 12. Sınıflarının açılabilmesi amacıyla 26 Mart Cuma gününe kadar 12. Sınıf öğretmenlerine ve okul çalışanlarına tarama testi yapılacak. 29 Mart Pazartesi günü okulların 12. Sınıfları açılıp öğrencilere PCR testi taraması yapılacak.

Yeni açılımlar kapsamında yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri veya lisanslı yüzücülerin antremanlarının da yapılmasına karar verilmişti.

Profesyonel tiyatro ve konser gibi performans sanatçılarının çalışmalarını veya provalarını bireysel olarak yapmaları da uygun görülmüştü.