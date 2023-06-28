Kanunsuz uyuşturucu tasarrufuna tutuklama

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda dün 51 yaşındaki K.S.’nin (E) kullanımındaki araçta ve üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 1 gram hintheneviri türü uyuşturucu bulundu.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

Alsancak’ta süpermarket çalışanı iki kişiye hırsızlıktan tutuklama

Alsancak’ta faaliyet gösteren süpermarkette çalışan iki kişi hırsızlıktan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran’da, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir süpermarkette kasiyer olarak çalışan 34 yaşındaki M.K.’nin (E), satmış olduğu telefon kontörleri karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 748 TL parayı iş yeri kasasına koymayıp zimmetine geçirerek çaldığı tespit edildi.

Yine aynı süpermarkette çalışan 23 yaşındaki N.A.Ö.’nün (E) ise, 24 Haziran tarihinde, markette satılan ürünlere karşılık kasada toplanan 105 ABD Doları, 60 Sterlin ve 23.959 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyip zimmetine geçirerek çaldığı tespit edildi.