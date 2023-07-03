Arapköy’de polis tarafından yapılan operasyonda, kanunsuz silah ve patlayıcı madde tasarrufundan 10 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bu sabah 03.30 sıralarında Arapköy’de polis tarafından yapılan operasyonda, M.Y.’nin (E-29) aracında yapılan aramada 4 adet canlı mermi ve söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada sivri uçlu bıçak bulundu. Olay yerinin çevresinde yapılan aramada ise bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 15 adet canlı mermi ile 1 adet muşka bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ile olay yerinde tespit edilen M.I.(E-22), M.R.Y.(E-24), F.Y.(E-27), Ö.Y.(E-24), A.N.(E-25), D.N.(E-23), M.A.T.(E-20), Ö.B.Ö.(E-22), ve Ş.U.(E-26) tutuklandı.

Para çalınma olayında 2 tutuklu

İskele’de faaliyet gösteren Ceaser Resort isimli iş yerinin kiralama ofisinden para çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 05.00 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren Ceaser Resort isimli iş yerinin kiralama ofisinin kapısı açılarak içeriye girildi ve 3690 USD, 1710 STG, 2680 Euro ve 8500 TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.G.(E-21) ve M.G. (E-25) tutuklandı.

Gönyeli'de vahim zarar…

Gönyeli’de Yalçın Park’ta, dün 18.00 sıralarında T.U.(E-32), aralarında çıkan tartışma neticesinde Mehmet Ali Deniz’in burnuna cam şişe ile vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.