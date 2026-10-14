Kanatlı: “Hukuksuz işten çıkarmalara son verin, iş güvenliğini sağlayın”

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Ediz Kanatlı, Kıbrıs Türk Petrolleri’nde 9 emekçinin işten çıkarılmasına karşı DEV-İŞ’e bağlı Petrol-İş Sendikası tarafından başlatılan süresiz greve destek açıkladı.

UBP-YDP-DP hükümetinin ülkeyi kaosa sürüklediğini belirten Kanatlı, ülkenin birçok yerinde grev ve eylemler yaşanırken hükümetin seçim telaşı nedeniyle sorunlara çözüm üretmekten uzaklaştığını ifade etti.

Kanatlı, işten çıkarmaların hukuka aykırı olduğunu belirterek, hükümeti çalışanların haklarını koruyacak bir çözümü gecikmeden hayata geçirmeye çağırdı.

“Yaşananlar birbirinden bağımsız değil”

Silo faciası, Filo Jet faciası, KIB-TEK emekçisinin iş güvenliği eksiklikleri nedeniyle ağır yaralanması ve Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki işten çıkarmalara karşı yükselen tepkilerin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Kanatlı, yaşananların başarısız yönetim anlayışının sonuçları olduğunu ifade etti.

Kanatlı, “Gerçekleştirilen bu eylem ve tepkiler ne tesadüf ne de siyasidir. Emekçilerin can güvenliğinin, iş güvencesinin ve temel haklarının göz ardı edildiği bu tablo, başarısız bir yönetim anlayışının somut sonuçlarını ortaya koymaktadır. Çalışanların yönetenlere karşı güveni ve sabrı kalmamıştır” dedi.

“Mağusa ve Girne limanlarında iş güvenliği denetimleri yapılmıyor”

Limanlardaki iş sağlığı ve güvenliği eksikliklerine de dikkat çeken Kanatlı, aylar önce uzmanlarla birlikte hazırladıkları denetim taleplerini Maliye Bakanlığı’na ve kamuoyuna ilettiklerini ancak bugüne kadar yanıt alamadıklarını belirtti.

Özellikle Mağusa ve Girne limanlarında gerekli iş güvenliği denetimlerinin yapılmadığını ifade eden Kanatlı, yönetenlerin çalışanların hayatını riske attığını söyledi.

Kanatlı, “Denetimden kaçınmak, sorumluluğu ortadan kaldırmaz; aksine yeni kazalara, yaralanmalara ve telafisi mümkün olmayan kayıplara davetiye çıkarır” ifadelerini kullandı.

“Hükümet seçim hesaplarını bir kenara bırakmalı”

GÜÇ-SEN’in emeğin, iş güvencesinin ve insan hayatının korunması için mücadelesini sürdüreceğini belirten Kanatlı, hükümeti seçim hesaplarını bir kenara bırakarak sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Kanatlı, işten çıkarılan çalışanların haklarının korunması için çözüm üretilmesini ve Mağusa ile Girne limanlarında gerekli iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin derhal yapılmasını istedi.