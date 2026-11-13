Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasıyla ilgili 12'nci duruşma bugün görüşülüyor. Faciada hayatını kaybedenlerin yakınları ve kazazedeler yeniden Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı. Acılı aileler, "Adalet istiyoruz", "Kaza Değil Cinayet" pankartlarıyla adalet istemini yeniden dile getirdi.

30 Ağustos'ta meydana gelen faciada 239 kişi kurtarılırken, 27 kişi de hayatını kaybetmişti. Halen deniz içerisinde olan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nun babası ise geçtiğimiz hafta kızının bulunmaması nedeniyle isyan etmişti.