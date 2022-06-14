KAMPÜS-SEN:  “Çalışanlar asılsız iddialara dayanılarak birdenbire işten çıkarılabilmektedir”

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Personel Sendikası (KAMPÜS-SEN), ODTÜ KKK’daki işten çıkarmalarla ilgili açıklama yaptı. Sendika açıklamasında, “bu kararların asıl gerekçesinin sendikamızın ODTÜ KKK’nde iş güvencesi hakkı için verdiği mücadele olduğunu açıkça göstermektedir. ODTÜ KKK’nde çalışanlar bir senelik güvencesiz iş sözleşmeleriyle çalıştırılmaktadır. Kimisi on yıldan fazladır kurumumuza emek vermiş çalışanlar, asılsız iddialara dayanılarak birdenbire, özellikle yasal ihbar süresinin son günü ve hatta son saati beklenerek işten çıkarılabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, işten çıkarma kararlarının iptal edilmesi, Çalışma yılına göre sözleşme sürelerinin kademeli olarak artırılması ve kronik hale gelmiş iş güvencesizliği sorununu gidermek için toplu sözleşmeye gidilmesi yönünde kamuoyundan dayanışma talebinde bulunuldu.

KAMPÜS-SEN açıklamasının tam metni:

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Personel Sendikası (KAMPÜS-SEN) olarak, ODTÜ KKK yönetiminin Serhat Selışık ve Yonca Özdemir aleyhine aldığı işten çıkarma kararlarıyla ilgili yaptığımız değerlendirme sonucunda, “performans düşüklüğü” ve “ihtiyaç olmadığı” gerekçelerinin temelsiz olduğu yönünde görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımızın öğretim ve araştırma konusundaki başarıları, kampüsümüze yaptıkları kültürel ve sosyal çok yönlü katkıları ayan beyan ortadadır.

İşten çıkarılan arkadaşlarımızdan Doçent Doktor Yonca Özdemir’in, sendikamızın yıllarca başkanlığını yapmış olması ve yine daha önce işten çıkarılmış arkadaşlarımızın haklarını savunmak için özveriyle mücadele etmiş olması, bu kararların asıl gerekçesinin sendikamızın ODTÜ KKK’nde iş güvencesi hakkı için verdiği mücadele olduğunu açıkça göstermektedir. ODTÜ KKK’nde çalışanlar bir senelik güvencesiz iş sözleşmeleriyle çalıştırılmaktadır. Kimisi on yıldan fazladır kurumumuza emek vermiş çalışanlar, asılsız iddialara dayanılarak birdenbire, özellikle yasal ihbar süresinin son günü

ve hatta son saati beklenerek işten çıkarılabilmektedir. Daha önceki ve şimdiki yönetimler tarafından alınan bu haksız işten çıkarma kararlarının yeniden değerlendirilme talepleri, ya sessizlikle geçiştirilmeye çalışılmakta ya da hiçbir tatmin edici gerekçe sunulmadan reddedilmektedir.

Bu kararlara karşı ses çıkarmamak ODTÜ KKK çalışanlarının hiçbir iş güvencesi hakkının olmadığının apaçık kabulüdür. Bunu kabul etmiyoruz! İşten çıkarılan arkadaşlarımızın haklarını savunmak ve ODTÜ KKK çalışanlarının iş güvencesizliği sorununu gidermek için bütün sivil toplum örgütlerini ve ODTÜ kamuoyunu aşağıdaki taleplerimizi desteklemeye ve dayanışmaya çağırıyoruz:

1. İşten çıkarma kararlarının iptal edilmesi.

2. Çalışma yılına göre sözleşme sürelerinin kademeli olarak artırılması.

3. Kronik hale gelmiş iş güvencesizliği sorununu gidermek için toplu

sözleşmeye gidilmesi.

KAMPÜS-SEN