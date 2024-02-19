Kale Inner Wheel Kulübü, projelerine "Çocuklara bir dokunuş" ile devam ediyor

Kale Inner Wheel Kulübü, dönemin ilk projesi olan çocuklara yönelik tiyatro, seramik ve mandala kurslarını 9 Eylül 2023 tarihinde, İş kadınları Derneği köşkünde gönüllü kişiler tarafından başlattı.

Açıklamada, “Çocuklarımıza ve toplumumuzun geleceğine önem ve değer veren, toplumun duyarlı vatandaşları da bu projeye maddi destek vermişlerdir. Bu işbirliği içinde tamamlanan ‘’Çocuklara bir dokunuş’’ projesi, küçük ölçekli bir örnek olması ve daha büyük ölçekli projelerin yapılmasına örnek teşkil etmesi bakımından büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle:

Kurslar; geleceğimizi aydınlatacak olan çocukların yaratıcılıklarının ve düşüncelerini eyleme dönüştürmelerinin geliştirilmesi, sosyalleşmelerinin sağlanması, kişilik kazanmalarına yardımcı olunması, kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi, sanatla tanışması ve çocuklara özgüven kazandırılması amaçlarıyla düzenlenmiştir. Kurslar, 5 ay boyunca her hafta Cumartesi günleri İş Kadınları Derneği Köşkün’de devam etmiş ve yukarıdaki amaçlarla başlatılan kurslar, surlar içinde yaşayan ve bu değerlere önem veren ailelerin, 6-12 yaş grubu çocuklarının sevinçle ve mutlulukla büyük emekler vermesiyle tamamlanmıştır.

Çocukların çalışmalarının ürünlerinin sergilenmesi 23 ŞUBAT 2024 tarihinde, Çağlayan’daki KTÖS Konferans Salonunda saat 15:00-17 arası olacaktır.

Bu projenin yürütülmesinde, İş Kadınları Derneği geçmiş dönem Başkanı Sn Fatma Özok ve yönetim kurulu üyeleri, İş Kadınları Derneği yeni dönem Başkanı Sn. Bilen Sayılı ve yönetim kurulu üyeleri, Kale Inner Wheel Kurucu Başkanı Sn. Birgül Beyatlı, Tiyatro kursu eğitmeni Sn Nursal Vahip, Seramik kursu öğretmeni Sn Sözen Arifoğlu, Mandala kursu öğretmeni Sn Ferdiye Yurdakul ve Çocuk Esirgeme Kurumu Etüd Merkezi’nda görevli Sn Şengül Korhan ve Kale Inner Wheel Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri katkılarını esirgememişlerdir. KTÖS yetkilileri ise tiyatro ve sergi için yer temin ederek projeye destek sağlamışlardır. Çocuklarımıza ve toplumumuzun geleceğine önem ve değer veren, toplumun duyarlı vatandaşları da bu projeye maddi destek vermişlerdir. Bu işbirliği içinde tamamlanan ‘’Çocuklara bir dokunuş’’ projesi, küçük ölçekli bir örnek olması ve daha büyük ölçekli projelerin yapılmasına örnek teşkil etmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Kale Inner Wheel Kulübü Başkanı Sn Nilüfer Nailer, amaçlarının çocukların hayatlarına olumlu yönde bir dokunuş yaparak daha mutlu ve başarılı nesiller yetişmesinin sağlanmasına katkı koymak olduğunu, bu projenin ve benzerlerinin gelecek nesillerimiz ve toplumumuzun varlığı için çok önemli olduğunu belirtmiştir. Toplumuzun birçok kesminden de bundan sonrası için bu nitelikte projeler yapmalarının ve desteklemelerinin önemine vurgu yapan bir örnek olarak yaptıkları bu projeden sonra da KALE INNER WHEEL KULÜBÜ olarak gündemlerinde yeni projelerinin olduğunu dile getirmiştir.