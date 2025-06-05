Kalaşnikof, canlı mermi, uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirildi

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, Girne ve Esentepe'de dün gerçekleştirilen 'Uzun Yol Operasyonu' kapsamında, bir adet 7,62 mm çapında kalaşnikof marka tüfek, tüfeğe ait toplam 16 adet şarjör ile 533 adet 7,62 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 376 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 5 gram ağırlığında eroin türü ve 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 775 Euro, 1,015 ABD Doları, 950 Stg ve 10.420 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iki kişi zanlı olarak tutuklandı.