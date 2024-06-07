Kaçak olduğu süre içerisinde ne yaptığı araştırılacak
Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen M.A.’nın 67 gündür ülkede kaçak olduğu belirlendi, mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk alındı.
Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen M.A.’nın 67 gündür ülkede kaçak olduğu belirlendi, mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk alındı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.
Polis, Lefkoşa’da 6 Haziran 2024 tarihide saat 22.30 sıralarında Surlariçi bölgesinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin zanlıyı tespit ettiklerini söyledi.
Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Mart 2024 tarihinden beri 67 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.
Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinde inceleme yapılacağını, ülkede ikamet izinsiz olduğu süre içerisinde ne yaptığının araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.
Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.