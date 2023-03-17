Kabinede değişiklik iddiaları: "Üstel, infiale neden olur korkusuyla erteledi"

Ertuğrul SENOVA

Bir süredir devam eden “Üst’El Hükümeti kabinesinde değişiklik” iddiaları, Başbakan Ünal Üstel’in Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesinin ardından yeniden gündeme geldi.

Söz konusu iddialara ilişkin hükümet içerisindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre Üstel, kabinede değişiklik konusunu Ankara’da gündeme getirerek onay aldı ancak Türkiye’deki depremlerde kaybedilen yurttaşların acısı tazeyken böyle bir adım atmanın infiale yol açacağı korkusuyla değişiklik kararını ertelediği öğrenildi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre 3 bakanlıkta değişimin yapılması bekleniyor.

Söz konusu değişimin bayramın ardından gerçekleşebileceği ifade ediliyor.