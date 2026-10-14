“K-Pet emekçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız!”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Dev-İş) bağlı Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kıbrıs Türk Petrolleri'nde 9 emekçinin işten durdurulmasına yönelik başlattığı grev ve eylem mücadelesine destek verdi.

KTAMS Başkanı Serman Yiğit, yazılı açıklamasında, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, K-PET Yönetim Kurulu’nun aldığı toplu işten durdurma kararının usulsüz olduğunun saptanarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işten durdurmalara yönelik olumsuz görüş bildirmesine karşın, K-PET Yönetimi’nin, işten durdurma kararını geri çekmemesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Yiğit, bu hususta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı söz konusu kararın derhal iptal edilmesi için gereğini yapmaya çağırdı.

Dev-İş Federasyonu’nun başlattığı grev mücadelesinin haklı bir mücadele olduğunu ve grev süresince akaryakıt tedariği ile ilgili yaşanacak her türlü aksaklığın sorumlusunun da K-PET Yönetimi olacağına işaret eden Yiğit, “İnsanlarımızın yaşadığı geçim sıkıntısının ortasında, şirketlerin kar marjının katlanarak büyümesine karşın emekçilerin acımasızca işten durdurulmasının karşısındayız ve bu uygulamalara karşı emekçilerle birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz.” dedi.