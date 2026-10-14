Oyun projelerinin geliştirileceği Civil Game Jam, ODTÜ KKK’de başlıyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) ana organizatörlüğünde oyun projelerinin geliştirileceği Civil Game Jam etkinliği cuma günü başlayacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde düzenlenecek etkinlik iki gün sürecek.

İMO’dan yapılan açıklamaya göre, LootBAG Studios, ODTÜ KALTEV ve METU NCC ACM iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte 65 takımda toplam 265 katılımcı, 48 saat içinde özgün oyun projeleri geliştirecek.

Gençlerin teknolojiye ve dijital dünyaya ilgisini mühendislik alanına da yönlendirilmesi, inşaat mühendisliğinin farklı disiplinlerle ilişkisinin tanıtılmasının amaçlandığı organizasyona, yazılım, görsel tasarım, animasyon, ses tasarımı ve oyun geliştirme alanlarına ilgi duyan gençler katılacak.

Katılımcıların projeleri, sektörün deneyimli isimlerinden oluşan jüri ve mentorlarla değerlendirilecek ve fikirlerini geliştirecek; eğitici, bilinçlendirici ve toplumsal fayda sağlayabilecek dijital içeriklerin geliştirilmesi teşvik edilecek.

Toplam 150 bin TL ödül verilecek

Toplam 150 bin TL ödülün verileceği etkinlikte birinci takıma 70 bin TL, ikinci takıma 50 bin TL, üçüncü takıma ise 30 bin TL verilecek.

Civil Game Jam, cuma günü saat 18.00’deki açılışla başlayacak. Oyun geliştirme süreci, pazar günü yapılacak final sunumları, jüri değerlendirmeleri ve kapanış programıyla tamamlanacak.

Etkinliğe ilişkin ayrıntılar civilgamejam.metuncc.com adresinde yer alıyor.