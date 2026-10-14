Eklektik Manifest II, Ulus Baker’in düşünsel mirasını sanatla buluşturuyor

LTB tarafından yapılan açıklamaya göre, Vedat Kaner Vakfı’nın ana sponsorluğunda, Türk Hava Yolları ve Pasha Grup’un desteğiyle, ARKHE organizasyonunda düzenlenecek Eklektik Manifest II, 2027’de gerçekleştirilecek 2. Bienal Lefkoşa’ya hazırlık niteliği taşıyor.

İlk kez Bienal Lefkoşa’nın ön projesi olarak gerçekleştirilen Eklektik Manifest, ikinci edisyonunda sergileri, yayınları, edebiyat oturumlarını, sanatçı atölyelerini, konuşmaları ve araştırma temelli buluşmaları bir araya getirecek.

Ekim 2026–Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek program odağında, Kıbrıslı düşünür ve sosyolog Ulus Baker’in düşünsel mirası yer alacak.

Baker’in fikirlerini farklı sanat üretimleri, araştırma yöntemleri ve disiplinlerarası yaklaşımlar üzerinden ele alan program, aynı zamanda onun yaşam öyküsüne, özellikle Kıbrıs’taki çocukluk ve gençlik yıllarına ışık tutan çalışmalarını ele alacak.

Kasım ayında sanatçılara, Ulus Baker’in düşünsel mirasından hareketle yeni projeler geliştirmeleri için açık çağrı yapılacak. Çağrıya sunulan projeler arasından seçilecek çalışmalar ise Ocak 2027’de açılacak sergide izleyiciyle buluşacak.

Kasım ve Aralık ayları boyunca düzenlenecek sanatçı atölyeleri ve konuşmalar, güncel sanatın temel tartışma alanlarına odaklanacak. Yapay zekâ ve NFT’lerin sanat üretimindeki kullanımları, arşivleme pratikleri, video teorisi ve imaj rejimleri, programın öne çıkan başlıkları arasında olacak.

Programın ikinci sergisi, Ulus Baker’in düşüncelerinden hareketle kurgulanan dijital bir deneyim sergisi olacak. Eski Fransız Kültür Derneği’nde 21 Kasım’da açılacak sergi, Ocak 2027’ye kadar ziyaret edilebilecek.

Eklektik Manifest II’nin edebiyat programı kapsamında, Ulus Baker’in annesi şair Pembe Marmara’nın 1986 yılında yayımlanan şiir kitabı, yeni şiirler ve günlük notlarıyla genişletilmiş özel bir edisyon olarak 25 Aralık’ta, Marmara’nın doğum gününde yeniden yayımlanacak. Yayına eşlik edecek edebiyat oturumu, Pembe Marmara’nın şiirsel mirasını ve kitabın güncel bağlamını ele alacak.