Homofobik şiddete ilk hapis cezası

İskele Kaza Mahkemesi, Doç. Dr. Berna Numan’a kamusal alanda yöneltilen homofobik hakaretleri nefret saikiyle işlenen psikolojik şiddet suçu sayarak sanık Ergün Sünmez’e 1 ay hapis cezası verdi; böylece Kıbrıs’ın kuzeyinde homofobik şiddet eylemine ilk kez hapis cezası verilerek emsal bir karara imza atıldı.

Bugün Kıbrıs Gazetesinden Emine Yüksel'in haberine göre; İskele Kaza Mahkemesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Berna Numan’a kamusal alanda yöneltilen homofobik hakaretleri sıradan bir arbede küfrü olarak değil, "cinsel yönelime dayalı nefret saikiyle psikolojik şiddet suçu" olarak nitelendirerek emsal bir karara imza attı.

Gerekçeli kararda, sanık Ergün Sünmez'in Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamında Numan'ın cinsel yönelimini bilinçli biçimde hedef aldığı, onu alenen marjinalleştirmeyi ve küçük düşürmeyi amaçladığı belirtildi. Mahkeme, bu nefret suçundan dolayı sanığa 1 ay hapis cezası verdi. Böylece Kıbrıs'ın kuzeyinde cinsel yönelime dayalı psikolojik şiddet suçundan ilk kez hapis cezasına hükmedilmiş oldu. Sanığın eski eşi Pınar Taş’a yönelik darp ve tehdit suçlarıyla birlikte toplam ceza süresi 6 ay olarak kararlaştırıldı.

Kararın ardından konuşan Doç. Dr. Berna Numan ise bu kazanımın geçmişten bugüne yürütülen toplumsal mücadelenin bir sonucu olduğunu ifade ederek, görünürlüğün ve dayanışmanın önemine dikkat çekti ve LGBTİ+ bireylere "Kendin ol. Çünkü her şey yolunda gidecek" mesajını iletti.

Haberin tamamını okumak için tıklayın