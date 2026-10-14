Sucuoğlu: “Dağlık kesimdeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Değirmenlik-Çatalköy arasındaki Girne dağ yolunda devam eden çalışmaları inceledi ve yolun hızla tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Değirmenlik-Çatalköy Yolu’nun KKTC Karayolu Master Planı çerçevesinde, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yenilendiğini belirten Sucuoğlu, dağlık kesimdeki genişletme ve asfaltlama çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını kaydetti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, mühendislerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sucuoğlu’na Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Murat Salel, Bakanlık Müdürü Selcan Erkan ve Karayolları Dairesi Müdürü Hakan Bozkaya eşlik etti.

Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, yolun, turizmin can damarlarından biri olduğuna işaret ederek, yolu; “Ülkenin iç kesimlerini Girne’nin kıyı şeridiyle buluşturan yaşamsal öneme sahip bir yol” olarak nitelendirdi.

Sucuoğlu, “Ölüm yolu” olarak da nitelendirdiği yolu bir an önce tarihe gömüp, halka güvenli ve konforlu bir yolculuk yapabilecekleri bir yol kazandırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti ve “Bu yolu can alan değil, KKTC’ye hayat veren bir yola dönüştüreceğiz” dedi.

Sucuoğlu, “Her şey yolunda giderse yol yenileme çalışmalarının önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanacağını söyleyebilirim. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sucuoğlu, bazı noktalarda işletmelere erişimin kolaylaştırılması için adımlar atılacağını belirtti. Sucuoğlu, yolun yarım kalan iki kilometrelik kesiminin tamamlanması için de gerekli talimatları verdiğini kaydetti.