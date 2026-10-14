Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 6 Aralık’ın siyasi tarihte önemli bir gün olacağını belirterek, “Hem yerel yönetimlerde hem de hükümette iktidara geleceğiz. İnsanlarımıza hizmet için geleceğiz” dedi.

İncirli, CTP’nin yalnızca kendi seçmeninin değil, bütün toplumun umudu olduğunu ifade ederek, “Adım adım memleketi iyileştireceğiz, geleceği beraber inşa edeceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yerel yönetim anlayışını, ortak ilkelerini ve 2030 yılına uzanan hedeflerini kamuoyuyla paylaştığı etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partisinin belediyecilik anlayışına ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerine değindi.

“Borç batağındaki belediyeleri ayağa kaldırdık”

Bugüne kadar görev yapan tüm CTP’li belediye başkanlarıyla gurur duyduklarını belirten İncirli, belediyecilik anlayışını, halka hizmeti ve kamu kaynaklarının toplum yararına kullanılmasını ülkeye CTP’li belediyelerin kazandırdığını söyledi.

İncirli, “Hep merak ettiler, nasıl olur da borç batağına batmış belediyeler ayağa kalkar, altyapı ihtiyaçlarını karşılar, hizmet üretir diye şaşırdılar” ifadelerini kullandı.

CTP’li belediye başkanlarının bugüne kadar kalıcı eserler bıraktığını belirten İncirli, mevcut belediyelere yenilerini eklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

“Her bölgenin rengini ve kokusunu koruyacağız”

CTP’nin insanları ayrıştırmadan, bütün farklılıkları kucaklayarak hizmet vermeyi esas aldığını belirten İncirli, demokrasiye yürekten inandıklarını vurguladı.

Her bölgenin kendine özgü kimliğinin korunması gerektiğine dikkat çeken İncirli, “Her bölgenin rengini ve kokusunu silmeyecek şekilde davranırız. Bu memlekette halkın kimliğiyle, kültürüyle, tarihiyle ve doğasıyla birlikte var olabileceğini çok iyi biliriz” dedi.

“CTP sadece CTP’lilerin değil, bütün memleketin umududur”

Ülkede kötü bir dönemin sona ermek üzere olduğunu dile getiren İncirli, partililere siyasetten uzak duran yurttaşlara da ulaşmaları çağrısında bulundu.

İncirli, “Siyasetten uzak duran her bir insanımıza mutlaka gidin, dinleyin, kimseyi ayrıştırmayın. Unutmayın, şu anda CTP sadece CTP’lilerin değil, bütün memleketin umududur” ifadelerini kullandı.

6 Aralık’ın siyasi tarih açısından önemli bir dönüm noktası olacağını söyleyen İncirli, “Hem yerel yönetimlerde hem de hükümette iktidara geleceğiz. İnsanlarımıza hizmet için geleceğiz. Adım adım memleketi iyileştireceğiz ve geleceği beraber inşa edeceğiz” dedi.

