Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanlığına Tünay Tuğcan seçildi

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanlığına Uzman Diyetisyen Tünay Tuğcan seçildi.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Olağanüstü Genel Kurulu’nda yeni yönetim, disiplin ve denetleme kurulları belirlendi.

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nin yetkili organları şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu: Uzm. Dyt. Tünay Tuğcan (Başkan), Dr. Dyt. Fatma Hacet (Genel Sekreter), Yrd. Doç. Dr. Simge Güneşer (Mali Koordinatör), Uzm. Dyt. Emine Ömerağa (Asil Üye), Uzm. Dyt. Fatoş Nadiroğulları (Asil Üye), Uzm. Dyt. Selen Teksoy Tamel (Asil Üye), Uzm. Dyt. Safir Sorakın (Yedek Üye), Uzm. Dyt. Tünay Balcı (Yedek Üye), Uzm. Dyt. Eliz Konat (Yedek Üye).

Disiplin Kurulu: Dyt. Sabiha Özçay (Disiplin Kurulu Başkanı), Dyt. Laika Zenginses (Asil Üye), Uzm. Dyt. Aysel Kanioğuları (Asil Üye), Dyt. Turgut Arsan (Asil Üye), Uzm. Dyt. Gözde Kemal Sonat (Asil Üye), Dyt. Sevim Yılmaz (Asil Üye), Dyt. Mustafa Alsancak (Yedek Üye), Dyt. Asya Yıldırım (Yedek Üye), Dyt. Övünç Selden (Yedek Üye).

Denetleme Kurulu: Dyt. Gizem Baloğlu (Denetleme Kurulu Başkanı), Uzm. Dyt. Ayşe Hacıarif (Asil Üye), Dyt. Ali Uzun (Asil Üye), Uzm. Dyt. Fatma Keskin (Yedek Üye), Dyt. Ayşe Özgöker (Yedek Üye).