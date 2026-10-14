Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği’nden imar planı çağrısı

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, bölgede imar planı çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Fırat Borak, yazılı açıklamasında, Dipkarpaz’daki yıkımlarla ilgili sorgulanması gerekenin hukuk kararı değil, yıllardır emirnameyle yönetilen bölgede imar planına geçilmemesi olduğunu söyledi.

Borak, mevcut yerlerin uygun şekilde projelendirilerek yasal zemine oturtulmasının öncelik taşıdığını belirtti.

Yeni yapılması planlanan yerler için pilot bölgeler seçilmesini öneren Borak, izinlerin bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerleri korunarak verilmesi gerektiğini, aksi halde Karpaz’da turizmin ve bölge ekonomisinin zarar göreceğini ifade etti.