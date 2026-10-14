Halk TV’ye kayyım, haber alma hakkına darbe

Türkiye’deki Halk TV’nin İstanbul’daki merkezine sabah saatlerinde polis baskını düzenlendi, kanala kayyım atandı. Canlı yayın akışı durdurulurken çalışanlar binaya alınmadı. Müdahaleye tepki gösteren siyasetçiler ve gazeteciler, basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının hedef alındığını vurguladı.

Türkiye’de muhalif yayıncılığın önemli adreslerinden Halk TV, 14 Ekim sabahına polis baskını ve kayyım müdahalesiyle uyandı. Saat 05.30 sıralarında kanalın İstanbul’daki binasına giren polis ekipleri arama başlattı. Binanın bulunduğu yol kapatılırken çalışanların içeri girmesine izin verilmedi. Sabah haber programı başlayamadı; ekrana eski programların tekrarları getirildi.

Halk TV’nin aktardığına göre, operasyonda TEM, KOM ve Mali Şube ekipleri görev aldı. Kanal yönetimiyle kayyım heyeti adına İbrahim Paşalı görüştü. Yayınların TMSF kontrolüne geçeceği bildirilirken muhabirler, editörler ve yayıncılar binanın dışında bırakıldı.

Canlı yayın için yapılan görüşme sonuçsuz kaldı

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın kayyım heyeti başkanıyla yayının sürdürülmesi için yaptığı görüşmeden sonuç alınamadığını duyurdu. Böylece kanalın kendi binasına yönelik müdahaleyi canlı yayınla izleyicilerine aktarma olanağı da kesildi. (medyascope.tv)

Özel: “Ancak diktatörlerin yapacağı iştir”

Özgür Özel, şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını düzenlenerek kayyım atanmasına sert tepki gösterdi. Müdahaleyi “ancak diktatörlerin yapacağı iştir” sözleriyle değerlendiren Özel, belediyelere yönelik kayyım uygulamalarının ardından muhalif ekranların da hedef alındığını söyledi.

Ekonomik kriz ve adaletsizlikler sürerken bu adımın atılmasını eleştiren Özel, Halk TV çalışanları ve aileleriyle dayanışma çağrısı yaptı.

Gazetecilerden özgür basına sahip çıkma çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kayyım atanmasını basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık müdahale olarak nitelendirdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği de kararı kabul edilemez bulduğunu açıklayarak Halk TV emekçileriyle dayanışma mesajı verdi; kamuoyunu demokrasiye, özgür basına ve haber alma hakkına sahip çıkmaya çağırdı.