“Satılık emeğimiz yok”
Petrol-İş Sendikası, örgütlü olduğu K-PET’de 9 emekçinin işten durdurulmasına yönelik yapılan girişimler sebebiyle süresiz grev başlattı.
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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Petrol-İş Sendikası, Kıbrıs Türk Petrolleri’nde (K-PET) işten çıkarılmak istenen 9 personelle ilgili anlaşmazlık nedeniyle süresiz grev başlattı.
DEV-İŞ’İN konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Satılık emeğimiz yok: Süresiz grevdeyiz” ifadeleri kullandı.
Açıklamanın devamı şu şekilde:
“Kendini memleketin sahibi zannedenler, verdikleri maaş karşılığında işçiyi satın aldıklarını sanmasınlar!
Bu memleket hiç kimsenin banka cüzdanıyla ya da nüfuzuna dayanarak yönetilemez; bu memleket yalnızca yasalarla ve tüzüklerle yönetilir.”
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Etiketler : k-pet, Petrol-İş Sendikası, Süresi grev