Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Petrol-İş Sendikası, Kıbrıs Türk Petrolleri’nde (K-PET) işten çıkarılmak istenen 9 personelle ilgili anlaşmazlık nedeniyle süresiz grev başlattı.

DEV-İŞ’İN konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Satılık emeğimiz yok: Süresiz grevdeyiz” ifadeleri kullandı.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

“Kendini memleketin sahibi zannedenler, verdikleri maaş karşılığında işçiyi satın aldıklarını sanmasınlar!

Bu memleket hiç kimsenin banka cüzdanıyla ya da nüfuzuna dayanarak yönetilemez; bu memleket yalnızca yasalarla ve tüzüklerle yönetilir.”