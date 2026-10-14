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“Satılık emeğimiz yok”

“Satılık emeğimiz yok”

Petrol-İş Sendikası, örgütlü olduğu K-PET’de 9 emekçinin işten durdurulmasına yönelik yapılan girişimler sebebiyle süresiz grev başlattı.

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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Petrol-İş Sendikası, Kıbrıs Türk Petrolleri’nde (K-PET) işten çıkarılmak istenen 9 personelle ilgili anlaşmazlık nedeniyle süresiz grev başlattı.

DEV-İŞ’İN konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Satılık emeğimiz yok: Süresiz grevdeyiz” ifadeleri kullandı.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

“Kendini memleketin sahibi zannedenler, verdikleri maaş karşılığında işçiyi satın aldıklarını sanmasınlar!

Bu memleket hiç kimsenin banka cüzdanıyla ya da nüfuzuna dayanarak yönetilemez; bu memleket yalnızca yasalarla ve tüzüklerle yönetilir.”

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