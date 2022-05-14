İzmir’de Kıbrıs kültürü

Kıbrıs’a özgü yiyeceklerle cittaslow kültürünün tanıtıldığı “Kıbrıs Günleri” etkinliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nı temsilen 5 belediyeden 50 civarında üreticinin katılımıyla İzmir Kültür Park’ta yapıldı.

“İzmir Tarımı Mobil Uygulaması ve Kıbrıs Günü Etkinlikleri” adı altında düzenlenen etkinliğin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KKTC İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Almıla Tunç, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Koordinatörü Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, KKTC Cittaslow Bilim Kurulu Başkanı Azmi Öge, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, adadan gelen üreticilerle İzmirliler katıldı.

Etkinliğin açılışında, Seferihisar Çocuk Belediyesi halk dansları ekibi aralarında Kıbrıs oyunlarının da yer aldığı halk dansları gösterisi sundu.

Daha sonra “Başka Bir Tarım Mümkün” sloganıyla hazırlanan “İzmir Tarımı Mobil Uygulaması” tanıtıldı.

Yerel tohum merkezleri hakkında da bilgi verilen tanıtım sırasında Mehmetçik Belediyesi’nin Zeka Bey Tohum Merkezi’nden de söz edildi.

ZURNACILAR: “AMACIMIZ KIBRIS KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIP GELECEK NESİLLERE AKTARMAK”

KKTC Cittaslow Ağı Koordinatörü ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 7 ay önce Tunç Soyer’in kendilerini ziyaretiyle başlayan bir hayallerinin bugün gerçek olduğunu belirterek “Katkıları emekleri ödenemez. Teşekkür ederim” dedi.

Amaçlarının Kıbrıs kültürünü yaşatıp gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Zurnacılar, 80’den fazla Kıbrıs yemeğinin ve lezzetinin ayrıca el sanatlarının İzmir’e taşındığını söyledi.

Çocuk belediyelere de teşekkür eden Zurnacılar, üretimin önemine dikkat çekti; “Umarım İzmir’deki tarımsal üretimle ilgili bu çalışma bize de önek olur, kendine yeten bir ülke oluruz” dedi.

SOYER: “BU MEMLEKETİN HER KARIŞ TOPRAĞINI VE KUZEY KIBRISIMIZI ÇOK SEVİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuşmasında, hem tarımsal üretimle ilgili yeni projeyi hem de Kıbrıs Günlerini birlikte düzenlemekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Üretimin dışa bağımlılıktan kurtaran bir unsur olduğuna dikkat çeken Soyer, kuraklık ve yoksullukla mücadele edecek tarım politikalarının önemini vurguladı.

Tunç Soyer, eylülde düzenleyecekleri Terra Madre etkinliğine KKTC’deki cittaslow belediyelerin de katılacağını bildirdi.

Bunun tüm çiftçilere dünya kapısını aralayacağını kaydeden Soyer, “Biz bu memleketin her karış toprağını ve Kuzey Kıbrısımızı çok seviyoruz. Kıbrıs’ın birbirinden lezzetli yiyeceklerini bizlerle buluşturan Kıbrıslı kardeşlerimize İzmir’e hoş geldiniz diyoruz” dedi.

SOYER’E PİLAVUNALI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Törende daha sonra Tunç Soyer tüm stantları gezerek Kıbrıslı Türk üreticilerden bilgi aldı, yiyecekleri tattı.

Bugün Tunç Soyer’in doğum günü olduğunu öğrenen Kıbrıslı organizatörler, onun için üzerine mumlar konulan pilavunalı bir doğum günü sürprizi hazırladı.

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi, Mehmetçik ve Yeniboğaziçi Çocuk Belediyelerinin 23 Nisan’daki “resmimi sen tamamla” etkinliğinde yapılan resimlerin sergilendiği alanı da ziyaret etti.

Stantlardakilerle sohbet eden bilgi alan ve hatıra fotoğrafları çektiren Soyer etkinliği değerlendirdi ve “Kıbrıslı kardeşlerimizin burada olması Kıbrıs’ın kültürünü lezzetlerini geleneklerini sergilemesi ne kadar zengin ve güçlü olduklarını bir kez daha bizlere hatırlatıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer etkinlikten çok memnun kaldığını belirterek “Kıbrıs’taki kardeşlerimize varlığımızı daha çok hissettirmemiz, yaşadıkları sıkıntıların aşılmasında destek olmamız lazım. Bu duygu ve düşüncelerle bu organizasyonu planladık... Bugün bir karnaval gibi bu organizasyon gerçekleşti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Umudumuzu, geleceğe dair heyecanımızı büyüten bir buluşma oldu” diye konuştu.

Soyer, bundan sonra bir adım daha fazlasını hedefleyerek çalışacaklarını söyledi; “Bir üst seviyede daha ne yapabiliriz, ona kafa yoracağız” ifadelerini kullandı.

Bu arada Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer de tüm stantları gezerek bilgi aldı, ürünlerden tattı.

KIBRIS’A ÖZGÜ YİYECEK İÇECEK MACUN VE TATLILARLA EL İŞLERİ İZMİR’DE…

İzmir Kültür Park’ta Kıbrıs’a özgü yiyecek, içecek, macun ve tatlılarla el işlerinin satışa sunulduğu stantlarda, hellimin ve bazı yemeklerin hazırlanış aşamaları da tanıtıldı.

Kıbrıs yemek kültürünün İzmirliler için sergilendiği ve satışa sunulduğu etkinlik, akşam saatlerine kadar sürdü.

Kıbrıs Günleri etkinliğindeki stantlarda “Hellim, zivaniya, garavolli, köfte, pekmez, tarhana, el makarnası, peksemet, çitlembikli bitta, bigla, çilek reçeli, gül reçeli, portakal reçeli, alıç reçeli, turunç macunu, patlıcan macunu, ceviz macunu, gül suyu, çiçek suyu, adaçayı, limonata, bergamut limonatası, enginar turşusu, enginar macunu, ayrelli turşusu, gabbar turşusu, zeytinyağı, pastelli, üzüm sucuğu, köfter, pastırma, samarella” gibi ürünler yer aldı.

Ayrıca, samsı, patates köftesi, şeftali kebabı, garavolli, Aytotoro çöreği, Aytotoro tavası, börek ve molehiya gibi ürünler de stantlarda pişirilerek sunumu yapıldı.

Özgül Gürkut | İzmir | TAK