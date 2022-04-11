İvedilik kararı geri çekildi
UBP Milletvekili Özdemir Berova, gündeme getirilen yasa tasarısının ivediliğini geri çekeceklerini açıkladı.
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UBP Milletvekili Özdemir Berova, gündeme getirilen yasa tasarısının ivediliğini geri çekeceklerini açıkladı.
Berova, söz konusu yasa tasarısının Kamu Hizmeti Komisyonu görüşü alınarak, Meclis gündemine getirildiğini söyledi, sistemin bir takım komplike unsurlar içerdiğini söyledi.
Başbakan Faiz Sucuoğlu da yerinden söz alarak, ivedilik kararının geri çekildiğini yineledi.
Erhürman: “Sorun ivedilik değil, yasa tasarısı hukuken sakat”
Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasa tasarısına ilişkin sorunun ivediliği olmadığını belirterek, metnin amacı ile içerisindeki düzenlemenin birbiriyle çeliştiğini söyledi. Erhürman, yasa tasarısının hukuken ‘sakat’ olduğunu belirtti.
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