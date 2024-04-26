İthal iki üründe limit üstü kalıntı tespit edildi
Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal iki üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal iki üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizlerde ithal 22 numunenin 20’ si temiz çıkarken, REE Cahide Kılıç’a ait elma Stk.ve çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden alınan 8 numunenin 8 ’i temiz çıktı.
Foto: Arşiv
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Etiketler : GIDA DENETIM, Tarım Dairesi