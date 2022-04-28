İşte içkide son fiyatlar

Alkollü içeceklerde fon geriledi, fiyat düşmeye başladı:

En az 10 TL, en çok 75 TL gerileme

YENİDÜZEN - Özel

Bakanlar Kurulu kararı ile alkollü içeceklere konulan fonda yapılan düşüş, raf fiyatlarına da yansımaya başladı.

Firmalar, kararın Resmi Gazete’de yayımlanıp, yürürlüğe girmesinin ardından daha düşük fiyatla ürünleri piyasaya sürdü, satış fiyatları geriledi.

Alkollü içeceklerin bazılarının raf satı fiyatlarında 10 TL-75 TL arasında düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Karar neydi?

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz günkü Bakanlar Kurulu toplantısında, geçmiş hükümet döneminde alınan ancak uygulanmayan fonda indirim kararı yürürlüğe girmişti.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara göre litre başına 15 TL olan biraya konulan fon 5 TL’ye düşürülmüştü.

Şarapta litre başına 20 TL olan fon 5 TL’ye düşürüldü. Viski ve rakıda ise litre başına 50 TL olan fon 25 TL’ye düşürülmüştü.