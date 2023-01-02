İsmail Dağ’ın ölüm sebebi “Beyin kanaması”

Yeniboğaziçi’nde, kalmakta olduğu otelde rahatsızlanarak, yaşamını yitiren 46yaşındaki İsmail Dağ’ın ölüm sebebinin “beyin kanaması” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Dağ’ın otopsi sonucu, ölüm sebebinin “beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilirken, soruşturma devam ediyor.