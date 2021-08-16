İskele’de yeni ‘peşkeş’ tartışması

Girne’deki ‘Güven Yapı’ tartışmalarının ardından, İskele’de de bir kamu arazisinin otel yapılmak üzere özel bir şirkete tahsis edilmek istendiği ortaya çıktı.

7 Ağustos 2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla İskele sahil şeridindeki bir arazi İçişleri Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na devredildi, ardından otel yapılmak üzere özel bir şirkete kiralandı, İskele Belediyesi ise 22 Haziran 2021’de inşaat ruhsatı verdi.

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ‘eksik evrak’ gerekçesi ile inşaat izinlerini iptal ettiğini belirttiği arazide inşaat için temizlik çalışmalarına da başlandı

Derya ULUBATLI



İskele sahil şeridindeki bir arazinin 7 Ağustos 2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla İçişleri Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na devredildiği, ardından otel yapılmak üzere özel bir şirkete kiralandığı öğrenildi.

İskele Belediyesi ise 22 Haziran 2021’de inşaat ruhsatı verdi. YENİDÜZEN’e ulaşan belgeler, İskele Belediyesi’nin söz konusu şirkete inşaat izni verdiğini gösterirken, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu söz konusu iznin İPTAL edildiğini savundu, gerekli olması halinde durumun belgelerle kanıtlanabileceğini söyledi. Başkan Sadıkoğlu, YENİDÜZEN’in ‘iptal’ belgesini yayınlama talebine ise olumlu yanıt vermedi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

“Eksik belgelerden dolayı inşaat izni vermedik”

Yenidüzen’e konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuyu şöyle anlattı: “Söz konusu şirket inşaat ruhsatını almak için bize geldi. İzin için hazırlıklarımızı yaptık ancak belge eksikleri olduğu hazırlanan izni iptal etmek durumunda kaldık. Şu an inşaatın başlayacağı alanda temizlik yapılıyor ancak henüz inşaat başlatmak için gerekli izinleri yok. Eğer eksik belgeler gelirse ben de inşaat iznini vermek zorundayım çünkü bu bölge zaten devlet tarafından şirkete kiralandı, benim müdahale edebileceğim bir şey değil”.

“Hali araziler kiralanırken belediyelerin de fikri alınmalı”

Bölgelerindeki hali arazilerin özel şirketler tarafından istismar edilmeye çok açık olduğundan yakınan Sadıkoğlu, bu gibi kiralama kararlarında ilgili belediyelerin de söz sahibi olması gerektiğini savundu. Sadıkoğlu şöyle devam etti: “Hali araziler komisyonunda belediyelerden de temsilciler olmalıdır. Bakanlar Kurulu kararları verilirken o bölgedeki belediyelerden de görüş alınmalıdır. Bahsi geçen bölge verilirken bize danışılmadı ancak bizim de fikrimiz alınmalıydı. Sonuçta müdahale edilecek olan bölge bizim çevremizi ve halkımızı etkileyecektir”.

Bahsi geçen sahil şeridinin bir kısmının da belediyeye ait olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, bu bölümün söz konusu özel şirketin kullanım sınırları dışında kalacağını söyledi. Sadıkoğlu, “şeridin bize ait olan kısmı İskele “Long Beach” projesi kapsamında kullanılacaktır” dedi.