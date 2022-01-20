İskele’de iş kazası: Beş metre yükseklikten düşen Sağaltıcı ağır yaralandı

İskele’de Coşkun Sağaltıcı, devam eden bir inşaatta kolon kalıplarını söktüğü sırada dengesini kaybedip, 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü ve ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 08.00 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan Sağaltıcı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kalça kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.