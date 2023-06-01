İskele Belediyesi Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için üyelik kaydı oluşturuyor

İskele Belediyesi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için üyelik kaydı oluşturmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun talimatıyla İskele’de, dileyen herkes derneğe üye olabilecek.

Aylık aidatın (SMS sistemi) 108 TL olduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne üyelik başvurusunda bulunmak isteyenler https://www.iskelebelediyesi.com/bizden-size/sampiyon-melekleri-yasatma-dernegi.html linkindeki indirdiği üye başvuru formunu doldurduktan sonra İskele Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’ne teslim edebilecekler.

Üye başvuru formları İskele Belediyesi danışmadan ya da vezneden temin edebilecek

Her 3 durumda da üye başvuru formu doldurulduktan sonra üyeliğin aktif olabilmesi için İskele Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’ne üyelik formunun teslim edilmesi gerekiyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin, Türkiye Cumhuriyeti gibi ülkemizde de büyük bir yıkıma neden olduğunu hatırlattı.

Sadıkoğlu, “Adıyaman İsias Otel enkazında hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler’i yaşatmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız “dedi.

İskele Belediyesi olarak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bir nebze olsun katkıda bulunmak için İskele Belediyesi olarak üye başvurularını yapmaya başladıklarını da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, İskele ve bölge halkının derneğe katkı koyacağından şüphe duymadığını da sözlerine ekledi.