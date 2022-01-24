İsimler netleşiyor, yeniler dikkat çekici, gözler Mağusa’da

23 Genel Seçimleri’nde Meclis’e girecek isimler “resmi” olarak açıklanmadı ancak Yüksek Seçim Kurulu’na yakın kayanlardan kimi isimler kulislere yansıdı.

Gözler Mağusa sandıklarındaki itirazlara çevrildi. Buna göre, Yeniden Doğuş Partisi’nin 2 olan vekil sayısı 1’e düşebilir, Cumhuriyetçi Türk Partisi de vekil sayısını Mağusa’da 5’e yükselterek, toplamda 19’a ulaşabilir.

Nergisli sandığına göre 1 vekil YDP’den CTP’ye, koltuk da Erhan Arıklı’dan Hamit Caner veya Seran Aysal’a geçebilir.

İSTİFACI VEKİLLER KAZANAMADI

Geçen dönem Halkın Partisi’nden istifa ederek, azınlık hükümetine dıştan destekle güven oyu sağlayan, ardından da Ulusal Birlik Partisi’nden aday olan Hasan Büyükoğlu ile Mesut Genç’in seçimi kaybettiği söyleniyor.

YDP’den koparak UBP’ye katılan Bertan Zaroğlu da seçilemeyenler arasında yer aldı.

İlk bilgiler Aytaç Çaluda’nın da seçim kaybeden vekillerden biri olduğu yönünde…

YENİ İSİMLER

Meclis’e özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi’nden çok sayıda yeni ismin girmesi de dikkat çekiyor.

Ürün Solyalı, Ongun Talat, Devrim Barçın, Fide Kürşat, Ahmet Savaşan, Alişan Şan öne çıkan isimler.

Dr. Ceyhun Birinci ve Dr. Filiz Besim’in Meclis’in yeni hekim vekilleri olacağı kulislere yansıdı.

Demokrat Parti’de Kalkın Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, Yeniden Doğuş’ta ise eski müftü Talip Atalay, Meclis’e yakın isimler.

Seçimlerin ardından kesin olmayan sonuçlara göre Meclis’e yakın isimler şöyle:

LEFKOŞA

UBP- Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ahmet Savaşan, Hasan Taçoy, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu, Zorlu Töre.

CTP- Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim.

HP- Kudret Özersay.

DP- Hasan Tosunoğlu.

YDP- Talip Atalay.

MAĞUSA

UBP- Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, Hakan Dinçyürek, Resmiye Canaltay, Hüseyin Çavuş.

CTP- Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu.

DP- Fikri Ataoğlu.

HP- Ayşegül Baybars.

YDP- Erhan Arıklı.

GİRNE

UBP- Kutlu Evren, İzlem Gürçağ Altuğra, Ünal Üstel, Özdemir Berova, Hasan Küçük.

CTP- Ongun Talat, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci.

DP- Serhat Akpınar. (Hande Kayasal ile yakın oy oranı var.)

HP- Erek Çağatay

(YDP- Mehmet Tunçtürk.)

İSKELE

UBP- Nazım Çavuşoğlu, Nazemi Öztürk, Emrah Yeşilırmak.

CTP- Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat.

GÜZELYURT

UBP- Ali Pilli, Ziya Öztürkler.

CTP- Armağan Candan.

LEFKE

UBP- Fırtına Karanfil.

CTP- Salahi Şahiner.

YSK SONUÇLARINA SON TABLO

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