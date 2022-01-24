“Bizim hesaplarımıza göre Mağusa'da 5 çıkarıyoruz”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın kendi hesaplamalarına göre Mağusa'da 5'inci milletvekilini çıkaracaklarını söyledi.

Kanal SİM'e konuşan Sorakın, henüz resmen girilmeyen sandıklar bulunduğunu, ayrıca bazı sandıklarda sonuçlara itiraz ettiklerini açıkladı. Sorakın "Sadece 6 mühür fark var. Mağusa'da şu an YDP'de görülen milletvekilinin CTP'ye geçeceğini ve ülke genelinde 19'a çıkacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Mağusa'da CTP'nin 5 vekile ulaşması halinde YDP adayı Erhan Arıklı parlamento dışında kalacağı ifade ediliyor.

YSK SONUÇLARINA SON TABLO

Mağusa'da sonucu birkaç oy belirleyecek