YSK SONUÇLARINA SON TABLO
Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçlarında son durum
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Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi olarak yayınladığı sonuçlarda 763 sandıktan 53 sandığın % 3.08 oranında seçmen eğilimini yansıtan sonuçlarına göre;
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 6278
OY DAĞILIMI
UBP: 101.311 OY
CTP: 74.454 OY
DP: 21.032 OY
TKP: 4.094 OY
BY: 3.287 OY
YDP: 18.486 OY
HP: 13.099 OY
TDP: 7.599 OY
YÜZDELİK
UBP: % 41.63
CTP: % 30.59
DP: % 8.64
YDP: % 7.60
HP: 5.38
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
UBP: 25
CTP: 18
DP: 3
YDP: 3
HP: 1
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Etiketler : ysk, seçim 2022